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الجيش الأمريكي يعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

السبت 07/مارس/2020 - 10:19 م
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الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
وكالات
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أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، مساء اليوم السبت، عن إصابة جندي من البحرية يعمل في إيطاليا بفيروس "كورونا" الجديد، وذلك أول إصابة لعنصر عسكري أمريكي بأوروبا.

وقالت القيادة العسكرية بأوروبا في بيان: إن "مسؤولي الصحة العسكريين يجرون تحقيقًا معمقًا لمعرفة إن كان قد أصيب أفراد آخرون، وقد تتخذ إجراءات وقائية اعتمادا على نتائج التحقيق"، موضحة أن "العنصر كان يعمل في نابولي، وهو ملزم البقاء في منزله".

وتضم القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا 70 ألف عنصر عسكري ومدني وتربطها علاقات بحلف شمال الأطلسي "الناتو" و51 دولة.

وكانت القوات الأمريكية في كوريا، قد أعلنت في يوم 26 فبراير الماضي، إصابة جندي (23 عامًا) بفيروس كورونا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الجيش الأمريكي أمريكا

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