رئيس شعبة الدواء: سعر الكمامة قفز إلى 5 جنيهات

كشف الدكتور علي عوف، عن أن إقبال المواطنين على شراء الكمامات أدي إلى خلق سوق موازية وارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة.



وقال "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، إن أسعار الكمامات ارتفعت ة من جنيه إلى خمس جنيهات، مؤكدًا أن الوضع في مصر مستقر فيما يخص فيروس كورونا؛ لأن الدولة وضعت خطة لمواجهة الفيروس حال انتشاره.



وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن الحكومة تقوم بالرد علي أي شائعات لتوضيح كل شيء للمواطنين حتى لا تتركهم للشائعات والأكاذيب، معقبًا: "عندما مافيا في تجارة الخوف والهلع".

