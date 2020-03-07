أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

شهد النادي الأهلي اليوم السبت 7 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها حسم الفريق الأهلاوي تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أهم أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020:





نشرة أخبار الأهلي اليوم





الأهلي يثأر من صن داونز ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا





تأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل أمام مضيفه صن داونز بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.





صعود الفريق الأحمر للدور نصف النهائي بعدما تفوق على صن داونز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ٣-١، ليرد الدين للفريق الجنوب إفريقي.





موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا





تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي.





وتعادل النادي الأهلي مع صن داونز اليوم السبت إيجابياً بهدف لك منهما في المباراة التي أقيمت بينهما في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في القاهرة بفوز النادي الأحمر بهدفين نظيفين.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من لقاء النجم الساحلى والوداد المغربى، المقرر له التاسعة مساء اليوم، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الوداد المغربى بهدفين دون رد بالمغرب .





وستقام مواجهة الأهلي فى ذهاب نصف النهائى خارج أرضه أحد أيام 1 أو 2 مايو، والإياب فى القاهرة أحد أيام 8 أو 9 مايو.





تعرف على أخبار الأهلي اليوم السبت





الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع حسام عاشور





انتشرت أخبار في الآونة الأخيرة عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام عاشور، لضمه في نهاية الموسم.





وأوضح مصدر داخل جهاز الكرة فى نادي الزمالك، أن هذا لم يحدث مطلقًا، قائلًا، "مع كامل الاحترام لقدرات حسام عاشور، إلا أن إدارة الزمالك لم تدخل في مفاوضات مع اللاعب".





وتابع، "أندهش من محاولة البعض ترديد مثل هذه الأخبار على الرغم من أنها عارية تمامًا من الصحة، فالزمالك لديه ثقة كبيرة فى عناصره بجميع المراكز".





جدير بالذكر أن عقد حسام عاشور ينتهي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالى، ولم يجدد اللاعب عقده مع الفريق حتى الآن.





كلام نهائي.. نجم الأهلي أول المنضمين إلى المنتخب الأوليمبي بأوليمبياد طوكيو





استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب على ضم محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب الأول خلال أولمبياد طوكيو العام الجاري 2020، والذى سيشارك بها المنتخب الأولمبي.





وكان المنتخب الأولمبي قد حقق لقب كأس الامم الإفريقية تحت 23 عاما والتى أقيمت فى مصر العام الماضي وتأهل للأولمبياد.





وجاء استقرار غريب وأسامة عبد الكريم مدرب الحراس على ضم محمد الشناوي حارس الأهلي للمنتخب الأولمبي بسبب عدم مشاركة محمد صبحي الحارس الأساسي للأولمبي مع الزمالك وأيضًا عدم مشاركة كل من عمر صلاح وعمر رضوان مع سموحة والجونة.





ويتألق الشناوي رفقة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية وهو الحارس الأساسي للمنتخب الأول تحت قيادة حسام البدري، ويذكر أن المنتخب الأولمبي يحق له ضم ثلاث لاعبين كبار ضمن قائمته فى الأولمبياد.





أبرز أخبار النادي الأهلي





بيراميدز يجدد مفاوضاته مع عملاق الأهلي





جدد نادي بيراميدز مفاوضاته مع أحمد فتحي جوكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بنهاية الموسم الحالي.





وينتهي عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل بدون مقابل في نهاية الموسم في حال عدم تجديد عقده.





ولم يفاتح مسؤولو النادي الأهلي أحمد فتحي جوكر القلعة الحمراء في ملف التجديد حتى الأن مما دفع اللاعب للتفكير في العروض الأخرى الشفهية التي وصلته مؤخراً.





وعلم "الفجر الرياضي" أن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز حرص على الاتصال بأحمد فتحي قبل سفره مع بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا لمعرفة شروطه في الانتقال إلى بيراميدز في حال عدم تجديد عقده مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.





وينتظر أحمد فتحي موقفه مع النادي الأهلي بشأن تجديد تعاقده مع الفريق قبل مناقشة العروض التي وصلته مؤخراً خاصة من بيراميدز وعرض أخر من الدوري الإماراتي.





خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر





اقترب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تجديد تعاقده مع النادي الأحمر لمدة موسم.





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن لجنة الكرة ترغب في تجديد تعاقد النادي الأحمر مع المدرب السويسري لموسم أخر.





وأضاف المصدر بأن المدرب السويسري قدم أوراق اعتماده منذ توليه قيادة الأهلي حيث قاد الفريق للفوز في ١٦ مباراة متتالية في الدوري، ونجح في قيادة الفريق الأحمر للصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتابع المصدر بأن المدرب السويسري رحب بتجديد تعاقده مع الأهلي، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الملف قريبًا.



