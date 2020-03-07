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أستاذ مناعة: معدل وفيات "كورونا" حوالي 3.4%

السبت 07/مارس/2020 - 10:14 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن معدل وفيات فيروس "كورونا" حوالي 3.4%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة قليلة إذا تم مقارنتها بأمراض القلب والأورام والإنفلونزا العادية التي بالملايين في العام.

وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت أنه يجب أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية فيما يخص إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن حالة الهلع في العالم من فيروس "كورونا" المقصود منها الوصول إلى مرحلة من الخوف تجعل الإنسان يبحث عن الدواء، ويباع من قبل شركات بعينها لتحقق مكاسب، موضحًا: " هناك سيناريو معين يحدث لكي يجعل الإنسان في خطر جدا وأن الجميع في طريقهم للموت فيبدأ ظهور علاج أو لقاح وهذه الشركات ليس لديها مشكلة أن يكون هناك ضحايا من بلادها، معقبًا: "الناس بتقول أن فيروس كورنا وصل أمريكا، طيب ما سقوط مركز التجارة العالمي كان خدعة مثلما تحدثت كتب لأشخاص على معرفة بـ صناع القرار في الولايات المتحدة.. بمعنى معندهمش مشكلة يضحوا بحاجة للوصل إلى هدف أكبر".
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