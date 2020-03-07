ترتيب هدافي الدوري السعودي.. جوميز يطارد حمد الله على الصدارة

اختتمت مواجهات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، بنهاية لقاءات اليوم، والتي شهدت في نهايتها انتصار الهلال بهدف نظيف أمام الاتفاق بأقدام أندريا كاريلو.





بينما حقق أبها الفوز بثنائية مقابل هدف أمام التعاون، فيما استطاع الفيصلي أن يحقق الانتصار على ضيفه النصر بثلاثية مقابل هدفين.





وسجل ثلاثية الفيصلي ايجور روسي، وجيليرمي "هدفين"، بينما سجل ثنائية النصر بيتروس وجوليانو.





وقد شهدت الجولة تسجيل عمر السومة هدف فوز فريقه الأهلي أمام الفيحاء، ليرفع رصيده إلى 13 هدف متواجدًا في المركز الثالث بفرق هدف عن صاحب المركز الثاني بافتيمبي جوميز لاعب الهلال الذي غاب عن التسجيل.





كما يبعد عن المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر بـ3 أهداف والذي غاب عن لقاء فريقه أمام الفيصلي.





وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- عبدالرزاق حمدالله "النصر" برصيد 16 هدف

2- بافتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 14 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" برصيد 13 هدف

4- يوسف نياكاتي "الوحدة" برصيد 12 هدف

5- كارلوس إدواردو " الهلال" برصيد 11 هدف

6- رومارينهو "الاتحاد" برصيد 10 أهداف

7- كارلوس ستراندبيرج "الحزم"برصيد 9 أهداف

8- كريستيان جوانكا "الشباب" برصيد 8 أهداف

9- دجانيني تفاريس " الأهلي" برصيد 8 أهداف

10- كاروليس أندريا " العدالة" برصيد 8 أهداف