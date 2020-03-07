Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الهلال وسقوط النصر اليوم

السبت 07/مارس/2020 - 10:09 م
Advertisements
الهلال السعودي
الهلال السعودي
أمل الحلفاوي
Advertisements
حقق الهلال الفوز أمام نظيره الاتفاق في ختام الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت بنتيجة 1-0، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة محتلاً صدارة جدول الترتيب.

فيما تراجع النصر وخسر بثلاثية مقابل هدفين أمام الفيصلي، وفي البداية حقق أبها مفاجأة وانتصر على التعاون بهدفين مقابل هدف.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 50 نقطة
2- النصر برصيد 42 نقطة
3- الأهلي برصيد37نقطة
4- الوحدة برصيد 36 نقطة
5- الفيصلي برصيد 34 نقطة
6-الرائد برصيد 32 نقطة
7- الشباب برصيد 31 نقطة
8- التعاون برصيد 29 نقطة
9- الفيحاء برصيد 27 نقطة
10- أبها برصيد 27 نقطة
11- الاتفاق برصيد 26 نقطة
12-الاتحاد برصيد 23 نقطة
13- الحزم برصيد 23 نقطة
14- الفتح برصيد 19 نقطة
15- ضمك برصيد 17 نقطة
16- العدالة برصيد 14 نقطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري السعودي الهلال النصر الأهلي

أخبار تهمك

بعد تخطي صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ يوم

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

سر سجدة الخطيب بعد تأهل الأهلي على حساب صن داونز

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم السبت 7 مارس: ريال مدريد يُحارب البرسا على أهم الصفقات.. أزمة الإصابات تضرب البلوجرانا من جديد.. صدارة الليجا برشلونية في انتظار هدية فريق كيكي السابق

منذ ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ يوم

مفاجأة.. ريال مدريد يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد البديل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 7 مارس 2020: هل يخون زيدان الريال من أجل الحلم القديم؟.. الموافقة على رحيل نجم الفريق.. استبعاد 7 لاعبين دفعة واحدة ضد ريال بيتيس

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال يتقاسم الصدارة مع النصر

ترتيب الدوري السعودي عقب فوز الأهلي على أبها

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراة الهلال والرائد

ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الجولة 17

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:17 م

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

07:25 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

05:56 م

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status