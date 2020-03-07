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بسبب كورونا.. تنبيه عاجل من التعليم بشأن الطلاب الوافدين

السبت 07/مارس/2020 - 10:06 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مخاطبتها لجميع المدارس علي مستوي جمهورية مصر العربية بسبب انتشار فيروس كورونا، ونبهت الوزارة في خطاب رسمي لها علي مخاطبة كافة المدارس بالتشديد علي كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من كافة الأمراض التنفسية.

وشددت وزارة التربية والتعليم علي مخاطبة كافة المدارس بتمكين كافة الطلاب من غسل الأيدي بصفة مستمرة طوال اليوم الدراسي.

بالاضافة الي تشديد وزارة التربية والتعليم علي كافة المدارس بمتابعة الطلاب الوافدين من الخارج وتقليل التجمعات بين الطلاب.
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الكلمات المفتاحية

كورونا الطلاب التعليم

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