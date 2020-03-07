الكنيسة المرقسية تعرض آخر أدوات الميرون للبابا كيرلس السادس

عرضت الكنيسة المرقسية الكبرى بمنطقة كلوت بك بالقاهرة، بعض الأدوات المستخدمة في عمل الميرون المقدس، بيد البابا الراحل كيرلس السادس، البطريرك الـ 116 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جاء ذلك مناسبة الإحتفال بنهضة تذكار رحيل البابا كيرلس، والتي بدأت منذ نهاية الإسبوع الماضي.وتعود هذه الأدوات الي عام 1967 والتي عٌمل فيها الميرون المقدس بيد البابا الراحل، في مقر البطريركية المرقسية القديمة في الأزبكية.وأعلنت المرقسية الكبرى بفتح المتحف أمام الزوار لمدة 3 أيام نتنهي بيوم الإحتفال بعيد تذكار نياحة البابا كيرلس بالقداس الإلهي صباح يوم الإثنين المقبل.ولد البابا الراحل يوم 2 أغسطس سنة 1902 م، ببلدة طوخ النصارى منوفية، بميلاد عازر يوسف، ووالده هو يوسف عطا المُحب للكنيسة وناسخ كتبها ومنقحها.كان يعمل في شركة للملاحة، ثم تقدم باستقالته فى يوليو سنة 1927، ودخل دير البراموس، ونال درجة الرهبنة فور قدومه، حيث كان له علاقة شخصية بشفيعه القديس مارمينا العجائبي، وترهب في 10 مايو 1959، وإختير بطريركًا للكنيسة القبطية في 10 مايو 1959، وتنيح ( رحل)، في 9 مارس من عام 1971م.