غدًا.. الوزيرة نبيلة مكرم تحتفل بالمرأة المصرية في برنامج "اصحى للدنيا"

يستضيف برنامج "اصحى للدنيا" المذاع علي راديو مصر من يوم الأحد إلى الخميس من 9-11 صباحاً، غداً الأحد، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريبن في الخارج، في فقرة "راديو مصر الخير"، وذلك للحديث عن دور وجهود المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.



