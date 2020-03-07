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غدًا.. الوزيرة نبيلة مكرم تحتفل بالمرأة المصرية في برنامج "اصحى للدنيا"
السبت 07/مارس/2020 - 09:59 م
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الفجر
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يستضيف برنامج "اصحى للدنيا" المذاع علي راديو مصر من يوم الأحد إلى الخميس من 9-11 صباحاً، غداً الأحد، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريبن في الخارج، في فقرة "راديو مصر الخير"، وذلك للحديث عن دور وجهود المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.
البرنامج تقديم أحمد منتصر ولبنى فوزي، ويترأس التحرير محمد شاهين، محتوى مصر الخير الصحفي محمد المراكبي.
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