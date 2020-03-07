Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدًا.. الوزيرة نبيلة مكرم تحتفل بالمرأة المصرية في برنامج "اصحى للدنيا"

السبت 07/مارس/2020 - 09:59 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
يستضيف برنامج "اصحى للدنيا" المذاع علي راديو مصر من يوم الأحد إلى الخميس من 9-11 صباحاً، غداً الأحد، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريبن في الخارج، في فقرة "راديو مصر الخير"، وذلك للحديث عن دور وجهود المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

البرنامج تقديم أحمد منتصر ولبنى فوزي، ويترأس التحرير محمد شاهين، محتوى مصر الخير الصحفي محمد المراكبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوم المراة مصر راديو الوزيرة نبيلة مكرم اخبار

أخبار تهمك

سر سجدة الخطيب بعد تأهل الأهلي على حساب صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ يوم

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد البديل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 7 مارس 2020: هل يخون زيدان الريال من أجل الحلم القديم؟.. الموافقة على رحيل نجم الفريق.. استبعاد 7 لاعبين دفعة واحدة ضد ريال بيتيس

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تخطي صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

أخبار برشلونة اليوم السبت 7 مارس: ريال مدريد يُحارب البرسا على أهم الصفقات.. أزمة الإصابات تضرب البلوجرانا من جديد.. صدارة الليجا برشلونية في انتظار هدية فريق كيكي السابق

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

محمد جمعة: استعد لمشاركة خالد النبوي فيلم جديد

غدا.. وزيرة الهجرة تشارك في احتفالية "دار نهضة مصر"

غدًا.. الشاعر أحمد المالكي ضيفا على "أصح لدنيا"

ديانا هشام ضيفة "اصحي للدنيا" على "راديو مصر".. غدا

السيناريست ميشيل نبيل ضيف "أصح لدنيا" على راديو مصر غدا

غادة يوسف ضيفة "اصحى للدنيا" على "راديو مصر".. غدًا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:17 م

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

07:25 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

05:56 م

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status