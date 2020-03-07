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أول تعليق من كيكي سيتين بعد عبور ريال سوسييداد

السبت 07/مارس/2020 - 09:59 م
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
علي نبوي
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عبر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن سعادته عقب فوز فريقه على ريال سوسيداد بهدف نظيف في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الأسباني "الليجا".

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أنا راض عن هذا الفوز، اليوم كنا نعرف أنها سوف تكون مُباراة معقدة".

وتابع :"سوسيداد فريق كبير وفاز بالبرنابيو ويمتلك لاعبين جيدين، خلقنا بعض الفرص وفي النهاية سجلنا".

وأضاف :"أمب ان افوز المُباراة بأريحية لكن أيضا الخصوم يلعبوا بطريقة صعبة".

وزاد :"كيكي سيتين : في الشوط الأول وجزء من الشوط الثاني وجدنا بعض الصعوبات، باستثناء ذلك قدمنا أداء جيد".

وواصل :"الفريق ذهنياً جيد رغم الخسارة في البرنابيو أمام ريال مدريد في الكلاسيكو".

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