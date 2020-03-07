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ترتيب هدافي الدوري الألماني.. ليفاندوفسكي وحيدًا في الصدارة

السبت 07/مارس/2020 - 09:50 م
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ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
ريهام عبد المحسن
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انتهت منافسات اليوم الأول من الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني بإقامة ست مباريات، كانت أبرزها فوز بروسيا دورتموند على بروسيا مونشجلادباخ بهدفين مقابل هدف. 

حافظ بايرن ميونخ على صدارة جدول الدوري برصيد 52 نقطة من 24 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 16 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات. 

جاء بروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، فاز في 15 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 4 مباريات. واحتل لايبزيج المركز الثالث برصيد 50 نقطة من 25 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مباريات. 

وحل باير ليفركوزن في المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 25 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات. 

وتمكن روبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونخ من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 25 هدف.

ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الألماني حتى نهاية اليوم الأول من الجولة الخامسة والعشرين من البطولة:-

1 - روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ - 25 هدف)
2 - تيمو فيرنر (لايبزيج - 21 هدف)
3 - جادون سانشو (بروسيا دورتموند - 14 هدف)
4 - روبن كوايسون (ماينز - 12 هدف)
5 - نايديرليشينير (أوجسبورج - 11 هدف)
6 - ماركو رويس (بروسيا دورتموند - 11 هدف)
7 - روبن هيتيننجلز (فورتونا دوسلدورف - 11 هدف)
8 - سيرجي جنابري (بايرن ميونخ - 11 هدف)
9 - فوتر فجورست (فولفسبورج - 11 هدف)
10 - سباستيان أندرسون (يونيون برلين - 11 هدف)

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الكلمات المفتاحية

ليفاندوفسكي فيرنر ريوس ‏بايرن ميونيخ

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