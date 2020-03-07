أخبار ريال مدريد اليوم السبت 7 مارس 2020: هل يخون زيدان الريال من أجل الحلم القديم؟.. الموافقة على رحيل نجم الفريق.. استبعاد 7 لاعبين دفعة واحدة ضد ريال بيتيس

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 7 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق نهاية الموسم الحالي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- صراع شرس بين قطبي إسبانيا على جوهرة تشيلسي





أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن كلا من ريال مدريد وبرشلونة يخططان للتعاقد مع بيلي جيلمور جوهرة خط وسط تشيلسي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.

وكشفت شبكة إل ديسمارك الإسبانية عن وجود معركة مرتقبة تلوح في الأفق بين كلا من ريال مدريد وبرشلونة على الحصول على خدمات جيلمور البالغ من العمر 18 عامًا.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن تشيلسي كان قد جدد عقد نجمه الشاب مؤخرًا حتى صيف 2023 في حين خاض اللاعب مع الفريق الأول للبلوز 6 مباريات فقط.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن جيلمور انضم إلى تشيلسي في عام 2017 قادماً من رينجرز الأسكتنلدي وخاض 76 مباراة مع الفئات السنية في تشيلسي وسجل 19 هدفاً وصنع 14 هدفاً.





- ريال مدريد يخطط للحفاظ على نجمه





كشفت وسائل إعلام عالمية أن إدارة ريال مدريد تخطط لتجديد عقد الفرنسي رافائيل فاران نجم دفاع الفريق الأول بالنادي وذلك بعد أن أثبت جدارته وحافظ على فرص مشاركته أساسيًا في تشكيل الفرنسب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد منذ عودته في مارس من العام الماضي 2019.

وذكر الصحفي الإيطالي نيكولو سكيرا بموقع ترانسفير ماركت العالمي المختص بانتقالات اللاعبين وأسعارهم أن فاران يشكل ثنائيًا مميزًا مع زميله وقائد الملكي سيرجيو راموس في الموسم الحالي، حيث نجحا خلاله في قيادة الفريق مع زملائهما لصدارة جدول الدوري الإسباني حتى الآن.

وأكد الصحفي الإيطالي نيكولو سكيرا أن ريال مدريد يسعى لتجديد عقد فاران الذي ينتهي في يونيو 2022.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن ريال مدريد يرغب في تجديد العقد لمدة 3 سنوات أخرى حتى ينتهي في يونيو 2025.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن المفاوضات بين النجم الفرنسي ووكيله مع ريال مدريد تجري في الوقت الحالي من أجل التوصل لاتفاق قبل الإعلان الرسمي لوسائل الإعلام الإسبانية المختلفة.





- يوفنتوس يخطط للتعاقد مع زيدان





ذكرت تقارير صحفية بريطانية فرنسية أن يوفنتوس يطمح في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من أجل تدريب الفريق خلفاً لماوريسو ساري الذي لم ينجح في مهمته مع الملكي حتى الآن.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن زين الدين زيدان ارتبط بتدريب يوفنتوس في أكثر من مناسبة تحديدًا عندما رحل عن ريال مدريد في صيف 2018 لكن المدير الفني الفرنسي قرر حينها الحصول على قسط من الراحة ثم لبى دعوة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي وقرر العودة للميرينجي مجددًا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس يخطط لإقناع زيدان بتدريب الفريق وسوف يحاول الرئيس أندريا أنييلي استغلال علاقته الجيدة مع المدير الفني الفرنسي الذي سبق له أن لعب في صفوف السيدة العجوز لمدة خمس أعوام في نهاية الألفية الماضية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زين الدين زيدان ينوي الرحيل عن ريال مدريد مرة أخرى في نهاية الموسم الحالي وأنه يفكر في العودة إلى يوفنتوس من أجل خوض تجربة جديدة في عالم التدريب بعيداً عن صفوف الملكي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن صحيفة ليكيب الفرنسية أن يوفنتوس يسعى لمنح زيدان راتب سنوي يبلغ قدره 8 ملايين يورو علماً بأن هذا نصف راتبه الحالي مع ريال مدريد والذي يبلغ 16 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن زيدان يتمتع بعلاقة قوية مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وبالتالي لن يتم مطالبته بدفع قيمة فسخ العقد إذا قرر الرحيل عن النادي مما يجعل الأمور أسهل على مسئولي يوفنتوس.





- مانشستر سيتي يستعد لتجديد عقد الثنائي





أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر سيتي يسير في طريقه لتجديد تعاقده مع إثنين من أهم نجومه في الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه بالرغم من الحديث عن إمكانية رحيل اللاعبين بعد العقوبة التي تم توقيعها على النادي فإن بطل الدوري الإنجليزي قريب من تجديد تعاقده مع كلا من كيفين دي بروين ورحيم سترلينج.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي سيقوم بتجديد عقود النجمين التي تنتهي في صيف 2023 وذلك عقب مواجهة ريال مدريد في مباراة العودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رحيم سترلينج بالتحديد كان قد ارتبط بالرحيل إلى ريال مدريد الإسباني الذي أشيع أنه جدد الإهتمام به عقب العقوبة المان سيتي.





- ريال مدريد يخطط للحفاظ على نجمه حتى 2025





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد يخطط لبقاء مدافع الفريق الفرنسي رافائيل فاران لأطول فترة ممكنة وذلك لأن النجم الفرنسي يعتبر عنصراً مهماًً في تشكيلة ريال مدريد منذ العديد من السنوات.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن ريال مدريد يسعى بالفعل لتجديد عقده رافائيل فاران علماً بأن النجم الفرنسي يمتلك عقد مع الملكي يمتد حتى 2022.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد قد دخل بالفعل في مفاوضات مع النجم الفرنسي من أجل تجديد عقده، حيث أن مسئولي الملكي يرغبون في تجديد عقد فاران البالغ من العمر 26 عاماً حتى عام 2025.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فاران يعتبر ركيزة أساسية في تشكيلة ريال مدريد بالإضافة إلى سيرجيو راموس كما أن النجم الفرنسي فاز بالعديد من الألقاب سواء مع ريال مدريد أو المنتخب الفرنسي.





- يوفنتوس يراقب وضعية زيدان مع ريال مدريد





ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ريال يوفنتوس الإيطالي يتابع بإهتمام موقف المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مع فريقه ريال مدريد لهذا الموسم.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن زيدان قد يخسر وظيفته بنهاية الموسم، رغم العلاقة القوية التي تجمه برئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

وأضافت الصحيفة، أن هناك حالة من الغضب بين نجوم الفريق الملكي حول زيدان، لا سيما اللاعبين الكبار.

وتنتظر إدارة يوفنتوس موقف زيدان بنهاية الموسم وتقديم عرض للتعاقد معه لمدة 3 أعوام مقابل 7 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

ويريد فريق السيدة العجوز تعيين بديل للإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي للفريق، والذي يبدو وأنه لن يستمر طويلاً مع السيدة العجوز في قادم الأعوام.

وتستند إدارة اليوفي على عشق زيدان لفريق يوفنتوس، والذي دافع عن ألوانه لمدة 5 سنوات في الفترة من 1996 حتى 2001 قبل الإنتقال لريال مدريد.

ويحظى زيدان بعلاقة جيدة مع أندريا أنيلي رئيس النادي، بالإضافة لأن زيدان يقضى معظم عطلاته في إيطاليا.

كما أكدت الصحيفة، أن عودة زيدان ليوفنتوس كمدرب ستؤدي لإنجذاب عديد النجوم للدوري الإيطالي.





- زيدان يكشف حقيقة رحيله إلى يوفنتوس وموقف هازارد





كشف المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، حقيقة الأنباء عن مفاوضات يوفنتوس معه ومنتخب فرنسا، وذلك قبل مباراة فريقه مع مضيفه ريال بيتيس، والمقرر لها الأحد، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وخلال المؤتمر الصحفي قال زيدان : "ريال بيتيس فريق صعب للغاية، كما أن ملعبه معقد.. صحيح أنهم يواجهون بعض الصعوبات هذا الموسم، لكنهم فريق رائع ودائمًا يقدمون نتائج جيدة على ملعبهم".

وأكمل: "شغفي هو كرة القدم، وأن تكون قادرًا على العيش في هذا النادي، فهو أمر يدعو للفخر".

وأضاف: "تصرفات سارابيا مساعد كيكي سيتين؟ كل شخص لديه طقوسه الخاصة، وأثناء المباريات لا يمكننا السيطرة على التوتر والقلق".

وتابع: "التعامل مع فيروس كورونا؟ الكثيرون يبلغونا بما يتعين علينا القيام به، ونحن نثق في الأشخاص الذين لديهم معرفة بهذا الأمر".

وأكمل: "مشاركة جاريث بيل؟ كل لاعب يحاول تقديم ما لديه، ثم يتعين علي اتخاذ القرار".

واسترسل زيدان: "الكاميرا المسلطة على المدربين في الملعب؟ في المباريات يمكن أن تكون هناك ردود فعل، ثم يقوم كل شخص بالإفصاح عن رأيه بشأنها".

واستطرد: "مستقبلي؟ أشعر بالدعم من النادي، وأعرف ما يجب علي القيام به، اليوم أنا مدرب لريال مدريد، لكن الأمور غدًا قد تتغير، هذه هي الحياة".

وأردف: "شائعات تدريبي فريق آخر (يوفنتوس أو منتخب فرنسا)؟ لم يتصل أي أحد، وهناك الكثير من الأشياء تقال في الصحافة".

وتحدث عن هازراد قائلاً: "لقد تحدثت معه، حيث كان منزعجًا للغاية بعد الإصابة مباشرة، لكنه الآن يتعافى وأجرى عملية جراحية يوم الخميس.. موعد عودته؟ لا أعرف متى سيعود، ربما يكون ذلك قبل نهاية الموسم".





- ريال مدريد يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد البديل





وافق نادي ريال مدريد على رحيل أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بل وحدد بديل اللاعب في الفريق أيضا.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري بسبب قلة مشاركته هذا الموسم وعدم الاعتماد عليه.

وكشفت التقارير أن نادي ريال مدريد ترك الباب مفتوح أمام لوكا إذا كان يرغب في البقاء مع الفريق حتى نهاية عقده في عام 2021 القادم أو الرحيل إلى أي نادي يريده.

وأشارت التقارير إلى أن لوكا مودريتش يدرس الانتقال إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق في الصيف القادم.

وذكرت شبكة "ABC" الإسبانية أن نادي ريال مدريد حدد بديل مودريتش في الفريق في حالة رحيله

وحسب ما نشرته الشبكة فإن نادي ريال مدريد استقر على عودة النرويجي مارتين أوديجار لاعب وسط الفريق والمعار إلى صفوف نادي ريال سوسيداد وذلك في حالة رحيل مودريتش في الصيف

وقد شارك مارتين أوديجار في 23 مباراة حتى الآن مع نادي ريال سوسيداد خلال هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.





- زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد بيتيس





حراسة المرمى : تيبو كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو ميندي

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز

خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - ماريانو دياز فينيسيوس جونيور - رودريجو.