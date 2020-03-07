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وزيرة الصحة: جهاز جديد للكشف عن كورونا في مصر

السبت 07/مارس/2020 - 09:42 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لن يكون هناك دولة لن تصاب بالكورونا، موضحة أن مصر منذ أول يوم اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت "زايد"، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن جميع حالات مركب الأقصر كانت بسبب مواطنة أمريكية من أصل تايواني، موضحة أن الدولة المصرية قامت بزيادة عدد المعامل المركزية المزودة بالكواشف الحديثة.

وأوضحت أن الدولة المصرية قامت بشراء 250 ألف كاشف، وبدأ توريدهم بالفعل، منوهة بأنه جاري توريد كواشف سريعة، وسيتم استخدامه في المطارات، ويظهر النتيجة في 30 دقيقة، لافتة إلى أن مصر من أوائل دول العالم التي تستخدم هذه التكنولوجيا، معلنة أنه سيبدأ استخدامها في المطارات اعتبارا من يوم الثلاثاء.

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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصناعة المصرية هالة زايد الكشف عن كورونا اكتشاف كورونا

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