Advertisements
Advertisements
Advertisements

"صحة الطائف" تنفي ارتفاع معدلات الحجر الصحي بالمنطقة

السبت 07/مارس/2020 - 09:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أكد المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، عدم صحة ما تردد في رسائل متناقلة مجهولة المصدر، تتحدث عن حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالطائف، وارتفاع معدلات الحجر الصحي في مجمع الملك فيصل الطبي.

وقال الربيعي: "لم تسجل الطائف ومحافظاتها المجاورة في (ميسان، ورنية، والخرمة، وتربة)، حالات مؤكدة للإصابة بالفيروس، ونطمئن الجميع بأن كافة الإجراءات الاحترازية والمشددة داخل المرافق الصحية والمتخذة من قبل الفرق الطبية؛ لا تتعدى كونها احترازات تطبقها المرافق وفق التوجيهات المحدثة لوزارة الصحة".

وأضاف الربيعي أن "صحة الطائف" بدأت منذ الأيام الأولى في تفعيل غرفة القيادة والسيطرة بقيادة مدير الصحة سعيد بن جابر القحطاني، وعدد من القيادات الصحية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعقد اجتماعات يومية وأخرى دورية مع الجهات الحكومية الأخرى، كما أنها ترتبط بشاشات مراقبة ومتابعة دقيقة لكافة المستجدات في منفذ الدخول بمطار الطائف الدولي، وكذلك غرفة القيادة والسيطرة الرئيسية بالوزارة، وكافة المرافق الصحية بالمحافظة، وتتابع الوضع الصحي والمستجدات الوقائية وتطبيقها.

وعن الحجر الصحي، قال الربيعي، إن "الإجراء الذي تتبعه الصحة يقضي ببقاء الذين زاروا عددًا من الدول في فترات سابقة قيد المراقبة الصحية، وهو أمر لا يعني الإصابة أو يدعو إلى القلق بقدر ما هو إجراء وقائي للاطمئنان على سلامتهم، وحماية بقية أفراد المجتمع إذا كان أحدهم مصابًا، لا سمح الله".

واختتم الربيعي حديثه بالقول إن كافة الجهات المختلفة تعمل ضمن منظومة واحدة لتأمين الحماية الصحية اللازمة للمجتمع، مؤكدًا أن  "الصحة" حريصة على إيصال المعلومة الصحيحة فورًا إلى كافة أفراد المجتمع، داعيًا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة، عبر قنوات وزارة الصحة والقنوات الرسمية لمديريات المناطق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

معدلات كورونا صحة الطائف الحجر الصحي ارتفاع

أخبار تهمك

سر سجدة الخطيب بعد تأهل الأهلي على حساب صن داونز

منذ 42 دقيقة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ريال مدريد يجهز عرضه الأول لضرب برشلونة وخطف نجم الدوري الإيطالي

منذ 43 دقيقة

تصريح مثير من فايلر عقب تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد البديل

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يكشف حقيقة رحيله إلى يوفنتوس وموقف هازارد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ يوم

بعد تخطي صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

صدي- السعودية | الأرصاد: تنبيها متقدما بهطول أمطار رعدية على الطائف والخرمة ورنية والمويه

"الصحة": "امش ٣٠" في الواجهة البحرية بالدمام الجمعة

أمانة الطائف تعزز الجهود البلدية على طرق الحج والمواقيت

"صحة الطائف": نتائج القيادات النسائية يبعث الفخر خلال المرحلة السابقة

غداً.. الطائف تواعد انطلاقة "ملتقى تنمية الاستثمار الصحي"

المتحدث باسم "صحة الطائف" يؤكد إعفاء المدير من منصبه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:05 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

07:25 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

05:56 م

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

07:47 ص

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status