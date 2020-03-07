"صحة الطائف" تنفي ارتفاع معدلات الحجر الصحي بالمنطقة

أكد المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، عدم صحة ما تردد في رسائل متناقلة مجهولة المصدر، تتحدث عن حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالطائف، وارتفاع معدلات الحجر الصحي في مجمع الملك فيصل الطبي.

وقال الربيعي: "لم تسجل الطائف ومحافظاتها المجاورة في (ميسان، ورنية، والخرمة، وتربة)، حالات مؤكدة للإصابة بالفيروس، ونطمئن الجميع بأن كافة الإجراءات الاحترازية والمشددة داخل المرافق الصحية والمتخذة من قبل الفرق الطبية؛ لا تتعدى كونها احترازات تطبقها المرافق وفق التوجيهات المحدثة لوزارة الصحة".

وأضاف الربيعي أن "صحة الطائف" بدأت منذ الأيام الأولى في تفعيل غرفة القيادة والسيطرة بقيادة مدير الصحة سعيد بن جابر القحطاني، وعدد من القيادات الصحية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعقد اجتماعات يومية وأخرى دورية مع الجهات الحكومية الأخرى، كما أنها ترتبط بشاشات مراقبة ومتابعة دقيقة لكافة المستجدات في منفذ الدخول بمطار الطائف الدولي، وكذلك غرفة القيادة والسيطرة الرئيسية بالوزارة، وكافة المرافق الصحية بالمحافظة، وتتابع الوضع الصحي والمستجدات الوقائية وتطبيقها.

وعن الحجر الصحي، قال الربيعي، إن "الإجراء الذي تتبعه الصحة يقضي ببقاء الذين زاروا عددًا من الدول في فترات سابقة قيد المراقبة الصحية، وهو أمر لا يعني الإصابة أو يدعو إلى القلق بقدر ما هو إجراء وقائي للاطمئنان على سلامتهم، وحماية بقية أفراد المجتمع إذا كان أحدهم مصابًا، لا سمح الله".

واختتم الربيعي حديثه بالقول إن كافة الجهات المختلفة تعمل ضمن منظومة واحدة لتأمين الحماية الصحية اللازمة للمجتمع، مؤكدًا أن "الصحة" حريصة على إيصال المعلومة الصحيحة فورًا إلى كافة أفراد المجتمع، داعيًا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة، عبر قنوات وزارة الصحة والقنوات الرسمية لمديريات المناطق.