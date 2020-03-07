مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)





توفي 8 أطفال وأصيب خمسة آخرون، اليوم السبت، بسبب حريق التهم منزل في منطقة منطقه صباح الأحمد بجنوب الكويت.





وقالت مصادر أمنية: إنه "تم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى العدان لتلقي العلاج، وتبين أثتاء الفحص أن إصابتهم خطيرة"، وفقاً لـصحيفة "القبس" الكويتية.





وأضافت المصادر: أن "الشكوك تحوم حول الخادمتين عقب هروبهما من المنزل وقت الحريق"، لافتة إلى أنه تم ضبط إحداهما وهي إثيوبية الجنسية وإحالتها إلى مكتب التحقيق، ولا تزال الخادمة الثانية في حالة فرار.





وفتحت وحدة تحقيق الحوادث بالتعاون مع الجهات الأمنية تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات وأسباب الحريق؛ حيث كشفت المعاينة الأولية أنه ربما يكون مفتعل.



