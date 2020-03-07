حقق برشلونة فوز مهم اليوم على فريق ريال سوسيداد بهدف دون رد، فى مباراة اقيمت على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإسبانى.





وسجل هدف البارسا الوحيد النجم وقائد الفريق ليونيل ميسي من ركلة جزاء فى الدقيقة 81 من زمن المباراة.





ترتيب هدافي الدوري الإسبانى عقب فوز برشلونة على ريال سوسيداد





ليونيل ميسي لاعب برشلونة 18 هدف

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 13 هدف

لويس سواريز لاعب برشلونة 11 هدف

لوكاس بيريز لاعب ألافيس 10 أهداف

جيرارد مورينو لاعب فياريال 10 أهداف

لوكاس اوكامبوس لاعب اشبيلية 10 أهداف

أنخيل رودريجيز لاعب خيتافي 10 أهداف

روجر مارتي لاعب ليفانتى 10 أهداف

جوميز لاعب فالنسيا 9 أهداف

انتى بوديمير لاعب مايوركا 9 أهداف

افيلا لاعب اوساسونا 9 أهداف

لورين مورون لاعب ريال بيتيس 9 أهداف

اياجو سباس لاعب سيلتا فيجو 9 أهداف

خوسيلو لاعب الافيس 9 أهداف

انطوان جريزمان لاعب برشلونة 8 أهداف