ياسمين الخطيب بملابس المنزل في أحدث ظهورها لها (صورة)

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، صورة على صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث شكرت فيها المقربين وأصدقاءها على سؤالهم عنها الفترة السابقة، وطمئنت جمهورها بأنها الآن بخير، وذلك بعد إجراء عملية جراحية بسيطة بقدمها اليسرى.



وظهرت "الخطيب" في الصورة جالسة على الكرسي في المنزل وبجوارها عصى طبية للاتكاء عليها، وعلقت على الصورة الخاصة بها قائلة:" أنا مدينة بالحب لكل الأصدقاء الذين سألوا عني أثناء غيابي، الحمدلله أنا الان بخير، أجريت من يومين عملية جراحية بقدمي اليسري، اخبروني أنها عملية بسيطة، وقد كانت .. لكم ما عانيته من الألام بعد إنسحاب تأثير البنج، يتضائل أمامه كل هم ربما أراد الرحمن أن يذكرني بجميل نعمه، التجلية في جزع الأحبة، وموقف الجدعان من الأصدقاء وهم كثر".



ويشار إلى أن ياسمين شاركت كضيفة شرف في اليوم العالمي للسمع، برعاية وحدة السمع بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو منتدى السمع العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، تحت شعار "لاتدع ضعف السمع يقيدك"، ويذكر أن ياسمين تشارك في فيلم "طلعت حرب2"، تدور بعض أحداث الفيلم داخل إحدى الشقق في العمارة "رقم 2" بشارع طلعت حرب في منطقة وسط البلد، ويتكون فريق العمل من أحمد وفيق، الفنان حسين فهمى، سمير صبرى، دلال عبد العزيز، والفنان محمود قابيل والفنانة عبير صبرى، ومنة فضالى، شيرى عادل، وأحمد مجدى، الفيلم إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.

