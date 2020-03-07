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ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة.. الصدارة تعود

السبت 07/مارس/2020 - 09:31 م
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ميسي
ميسي
حسام مجدي
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 استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال سوسيداد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد
وظل نادي برشلونة يحاول طوال المباراة خطف هدفه الأول مع وجود القليل من الفرص من نادي ريال سوسيداد ولكن تمكن البارسا بالفعل من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 81 عن طريق ركلة جزاء سجلها ليونيل ميسي لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدف نظيف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي برشلونة إلى 58 نقطة ليتواجد في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي ريال سوسيداد عند 43 نقطة في المركز السادس.

جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز
ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة اليوم السبت كالآتي:
1- برشلونة 58 نقطة
2- ريال مدريد 56 نقطة
3- إشبيلية 47 نقطة
4- خيتافي 45 نقطة
5- أتلتيكو مدريد 45 نقطة
6- ريال سوسيداد 43 نقطة
7- فالنسيا 42 نقطة
8- فياريال 38 نقطة
9- غرناطة 37 نقطة
10- أتلتيك بلباو 34 نقطة
11- ألافيس 32 نقطة
12- ليفانتي 32 نقطة
13- اوساسونا 31 نقطة
14- ريال بيتيس 30 نقطة
15- بلد الوليد 29 نقطة
16- إيبار 27 نقطة
17- سيلتا فيجو 25 نقطة
18- مايوركا 25 نقطة
19- ليجانيس 20 نقطة
20- إسبانيول 20 نقطة
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الكلمات المفتاحية

ملخص برشلونة وريال سوسيداد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برشلونة الدوري الإسباني الممتاز 56

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