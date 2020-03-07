تعادل مُخيب لتوتنهام مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي





تعادل فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه جوزيه مورينيو مع فريق بيرنلي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل كريس وود هدف فريق بيرنلي الوحيد وتقدم به خلال اللقاء، بينما تعادل ديلي آلي لفريق توتنهام عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها ايريك لاميلا.





ويعد هذا التعادل مخيب للغاية لفريق توتنهام بعد الهزيمة بالجولة الماضية من فريق ولفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.



