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العراق تعلن تعليق المنافذ الحدودية مع إيران

السبت 07/مارس/2020 - 09:25 م
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منفذ حدودي بين العراق وإيران
منفذ حدودي بين العراق وإيران
وكالات
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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، مساء اليوم السبت، توقف المنافذ الحدودية مع إيران حتى يوم 15 من شهر مارس الجاري؛ لحماية للعراقيين من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي عمر الوائلي: إن "إغلاق الحدود خلال الفترة المذكورة يعني توقف التبادل التجاري بشكل مؤقت، بينما يسمح للمسافرين العراقيين الموجودين في إيران بالعودة إلى بلدهم في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الحالي"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح الوائلي أن التبادل التجاري سيكون عن طريق المطارات والموانئ فضلاً، ومنفذ طريبيل مع الأردن سيبقى مفتوحاً.

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الكلمات المفتاحية

المنافذ الحدودية العراق إيران

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