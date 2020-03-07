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بعد الفوز على ريال سوسيداد.. موعد مباراة برشلونة القادمة

السبت 07/مارس/2020 - 09:31 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال سوسيداد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

 

ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد

 

وظل نادي برشلونة يحاول طوال المباراة خطف هدفه الأول مع وجود القليل من الفرص من نادي ريال سوسيداد ولكن تمكن البارسا بالفعل من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 81 عن طريق ركلة جزاء سجلها ليونيل ميسي لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدف نظيف.

 

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني عقب مباراة اليوم

 

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي برشلونة إلى 58 نقطة ليتواجد في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي ريال سوسيداد عند 43 نقطة في المركز السادس.

 

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني الممتاز

 

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي مايوركا الإسباني يوم السبت القادم 14 مارس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب إيبيروستار.

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