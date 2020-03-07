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بعد تكليف مدبولي.. وزيرة الصحة تتوجه غدا إلى محافظة الأقصر

السبت 07/مارس/2020 - 09:32 م
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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
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تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدا الأحد، لمحافظة الأقصر، لمتابعة مستجدات الوضع بالمحافظة خاصة بعد الإعلان عن اكتشاف 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان متجهة إلى الأقصر.

تأتي هذه السفرية بناء على توجيهات وتكلييفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث أمر وزراء الصحة والسياحة والطيران بالتوجه للأقصر غدًا لمتابعة الأوضاع هناك، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن مستجدات فيروس الكورونا.
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