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برشلونة يستعيد صدارة الليجا مؤقتًا بفوز صعب على ريال سوسيداد

السبت 07/مارس/2020 - 09:28 م
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ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي
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تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز على فريق ريال سوسيداد، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وأقيمت مباراة برشلونة وريال سوسيداد على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.

وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسط محاولات خطيرة من كلا الفريقين.

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف البرسا الوحيد بعد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى الڤار، في الدقيقة 82.

ثم أضاف جوردي ألبا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، بعد عدة تمريرات رائعة من لاعبي الفريق الكتالوني قبل أن يتم إلغاءه بعد الرجوع للفار.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 58، يحتل بها صدارة الليجا مؤقتاً، بينما يبقى ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 43 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

ميسي برشلونة الدوري الإسباني الممتاز

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