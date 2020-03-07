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بنى سويف فى ضيافة الإعلاميين بحثًا عن تأمين الصدارة

السبت 07/مارس/2020 - 09:28 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يحل الفريق الكروي الأول بنادى بنى سويف ضيفا على فريق الإعلاميين، في الثالثة من عصر الأحد، في المباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب الإعلاميين بالجولة 17 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وقام الجهاز الفنى لبنى سويف على منح لاعبي الفريق جرعات تدريبية وفنية مكثفة كالتسديد على المرمى وتنفيذ بعض الجمل خلال التدريبات بجانب تنفيذ تدريبات بدنية للاطمئنان على الارتقاء بالجانب البدنى للاعبين خاصة فى ضوء صعوبة المباراة بجانب حرص الإعلاميين على التواجد بمركز متميز ، ومن المقرر عودة الثنائى عبد العزيز عبد الواحد الظهير الأيمن ومحروس محمود مدافع لصفوف الفريق لانتهاء ايقافهم .

وكان بنى سويف قد نجح فى تحقيق فوز برباعية نظيفة على ضيفه بترول اسيوط بالجولة السادسة عشر فيما قد خسر الإعلاميين مباراته بذات الجولة أمام المنيا الرياضية بثلاثية .

ونجح بنى سويف فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على الإعلاميين بمباراة الدور الاول والتى أقيمت على ملعب استاد بنى سويف الرياضى .

فيما يخوض الإعلاميين المباراة بشعار لا بديل عن تحقيق الثلاث نقاط لضمان التواجد بمنطقة الامان خاصة فى ظل خسارته بالمباراة الأخيرة أمام المنيا بثلاثية وعكف احمد صالح المدير الفنى الإعلاميين على زيادة الجرعات النفسية للاعبين لتجاوز المرحلة الحالية .

وواجه بنى سويف نظيره الإعلاميين بمباراتين خلال الموسم الماضى شهدت تحقيق الفريق السويفى للفوز بمباراة الدور الاول بثلاثية نظيفة فيما تعادل الفريقان بنتيجة 1/1 بمباراة الدور الثانى بملعب الإعلاميين .

ويحتل بنى سويف المركز الاول برصيد 34 نقطة فيما يحتل الإعلاميين المركز التاسع برصيد 18 نقطة .

ترتيب المجموعة الاولى " الصعيد " بالقسم الثانى

1 - بنى سويف 34 نقطة
2 - البنك الأهلى 32 نقطة
3 - الالمونيوم 32 نقطة
4 - شبان قنا 30 نقطة
5 - سوهاج 22 نقطة
6 - تليفونات بنى سويف 22 نقطة
7 - بترول اسيوط 21 نقطة
8 - المنيا 19 نقطة
9 - الاعلاميين 18 نقطة
10 - الفيوم 15نقطة
11 - طهطا 10 نقاط
12 - ديروط 8 نقاط

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