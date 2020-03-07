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افتتاح فعاليات الملتقى الفني الثامن عشر لشباب الجامعات بجامعة جنوب الوادي

السبت 07/مارس/2020 - 09:25 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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افتتح الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات الملتقى الفني الثامن عشر لشباب الجامعات والذي تنظمه جامعة جنوب الوادي خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا والدكتور عمرو عزت سلامة امين عام الجامعات العربية والدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمشاركة 17 جامعة مصرية وعربية.

تضمنت فعاليات الافتتاح مشاركة نجوم مهرجان الاقصر للسينما الافريقية الفنانة إلهام شاهين والاعلامية بوسي شلبي والسيناريست سيد فؤاد.

وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالتواجد في جامعة جنوب الوادي وقدمت الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لرعايتهم هذا الحدث الذي يقدم المواهب الطلابية من مختلف الجامعة المصرية.

وأشاد السيناريست سيد فؤاد بالتعاون بين جامعة جنوب الوادي وادارة مهرجان الاقصر في عرض مجموعة متنوعة من الافلام الافريقية خلال فترة انعقاد الملتقى الفني بالجامعة بالتزامن مع مهرجان الاقصر للسينما الافريقية.

وقام الدكتور محمد أبو الفضل بدران بتسليم دروع التكريم لضيوف الملتقى الفني من نجوم مهرجان السينما الإفريقية.

تضمنت فقرات اليوم الأول عروض لفرق جامعات المنوفية وسوهاج والعريش وجنوب الوادي.

شهد فعاليات الافتتاح الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ولفيف من عمداء الكليات ووفود الجامعات المشاركة وحضور طلابي كبير.
افتتاح فعاليات الملتقى الفني الثامن عشر لشباب الجامعات بجامعة جنوب الوادي
افتتاح فعاليات الملتقى الفني الثامن عشر لشباب الجامعات بجامعة جنوب الوادي
افتتاح فعاليات الملتقى الفني الثامن عشر لشباب الجامعات بجامعة جنوب الوادي
افتتاح فعاليات الملتقى الفني الثامن عشر لشباب الجامعات بجامعة جنوب الوادي
افتتاح فعاليات الملتقى الفني الثامن عشر لشباب الجامعات بجامعة جنوب الوادي
افتتاح فعاليات الملتقى الفني الثامن عشر لشباب الجامعات بجامعة جنوب الوادي
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