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ليفركوزن يمطر شباك فرانكفورت برباعية ولايبزيج يتعادل في الدوري الألماني

السبت 07/مارس/2020 - 09:22 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تقدم فريق باير ليفركوزن إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 4 -0 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين للبوندسليجا.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورج على ضيفه يونيون برلين 3 /1 وتعادل هيرتا برلين مع فيردر بريمن 2 /2 وشالكه مع هوفنهايم 1 /1 وفولفسبورج مع لايبزج سلبيا.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدفين حيث سجل كاي هافيرتز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة ثم أضاف كريم بلعربي الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني تقمص البرازيلي باولينيو دور البطولة بتسجيله الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 49 و55.

وعلى ملعب فوكسفاجن أرينا، اهدر لايبزج فرصة اقتناص صدارة البوندسليجا مؤقتا بعدما تعادل مع مضيفه فولفسبورج سلبيا.

وحصد لايبزج نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر بايرن ميونخ الذي يلتقي غدا الأحد مع اوجسبورج.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، فاز فرايبورج على ضيفه يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم فرايبورج بهدفين حملا توقيع رونالد سالاي وكريستيان جونتر في الدقيقتين 34 و55 ثم رد سيباستيان اندرسون بهدف ليونيون برلين في الدقيقة 61 قبل أن يسجل روبن كوخ الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 81.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، تقدم فيردر بريمن بهدفين عن طريق جوشوا سارجنت ودافي كلاسين في الدقيقتين الثالثة والسادسة.

لكن هيرتا برلين لم يستسلم ونجح في الرد بهدفين حملا دونهما نيكلاس ستارك وماتيوس كونيا في الدقيقتين 41 و60.
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