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الألومنيوم في مواجهة مصيرية امام بترول أسيوط

السبت 07/مارس/2020 - 09:23 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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الألومنيوم في مواجهة مصيرية امام بترول أسيوط

يلتقى في الثالثة من عصر دا الأحد فريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، نظيره فريق نادي بترول أسيوط، ضمن مواجهات الجولة 17 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

يدخل فريق الالومنيوم المباراة وهو في المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى، برصيد 32 نقطة، ويسعي لتحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو صدارة المجموعة، وتحقيق حلم العودة للدوري الممتاز.

فيما يدخل فريق بترول اسيوط، ويمتلك من النقاط 21 نقطة، يحتل بها المركز السابع، ويامل في تحقيق فوز يضمن له البقاء بالمنطقة الدافئة، والابتعاد عن منطقة الهبوط لدوري القسم الثالث، حال تنظيم دوري المحترفين الموسم المقبل.

وكان فريق نادي الألومنيوم، غادر صباح اليوم متوجها لمحافظة أسيوط، استعدادا لمواجهة فريق نادي بترول أسيوط، ضمن مواجهات الجولة ال17 للمجموعة الأولى لدوري القسم الثاني.

وتشهد المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، منافسة شرسة بين الثلاثي بني سويف، والبنك الأهلي، والالومنيوم، لاسيما وان بني سويف يحتل صدارة المجموعة برصيد35 نقطة، يليه في الترتيب البنك الأهلي، والالومنيوم برصيد32 نقطة، وهذا ما يشعل المنافسة بين الثلاث فرق تزامنا مع الوصول للجولة السابعة عشر من عمر المسابقة.

ترتيب المجموعة الأولى

1 - بنى سويف 34 نقطة
2 - البنك الأهلى 32 نقطة
3 - الالمونيوم 32 نقطة
4 - شبان قنا 30 نقطة
5 - سوهاج 22 نقطة
6 - تليفونات بنى سويف 22 نقطة
7 - بترول اسيوط 21 نقطة
8 - المنيا 19 نقطة
9 - الاعلاميين 18 نقطة
10 - الفيوم 15 نقطة
11 - طهطا 10 نقطة
12 - ديروط 8 نقطة
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