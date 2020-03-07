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مواعيد مباريات إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

السبت 07/مارس/2020 - 09:17 م
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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات الإياب لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام العديد من المباريات الهامة، أبرزها مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ومانشستر سيتي ضد ريال مدريد، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الإياب لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا في السطور التالية:

فالنسيا ضد أتالانتا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

لايبزيج ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 11 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 11 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

يوفنتوس ضد ليون، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

بايرن ميونيخ ضد تشيلسي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

برشلونة ضد نابولي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

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يوفنتوس نابولي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي ريال مدريد توتنهام برشلونة

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