سيامة دياكونيين ومرتلين بإيبارشية السويس

ترأس نيافة الأنبا بموا أسقف السويس القداس الآلهى بكنيسة العذراء مريم بايبارشية السويس، اليوم السبت، وخلال القداس الإلهى قام نيافة الأنبا بموا بترقية وسيامة ثلاثة من الشمامسة إلى رتبة دياكون "شماس كامل" بكنيسة العذراء مريم وهم الشماس عادل فهمى باسم الدياكون اثناسيوس والشماس نصيف شكرى باسم الدياكون اغناطيوس والشماس عادل نجيب باسم الدياكون يوسف.



