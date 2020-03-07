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سيامة دياكونيين ومرتلين بإيبارشية السويس

السبت 07/مارس/2020 - 09:21 م
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سيامة
سيامة
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ترأس نيافة الأنبا بموا أسقف السويس القداس الآلهى بكنيسة العذراء مريم بايبارشية السويس، اليوم السبت، وخلال القداس الإلهى قام نيافة الأنبا بموا بترقية وسيامة ثلاثة من الشمامسة إلى رتبة دياكون "شماس كامل" بكنيسة العذراء مريم وهم الشماس عادل فهمى باسم الدياكون اثناسيوس والشماس نصيف شكرى  باسم الدياكون اغناطيوس والشماس عادل نجيب باسم الدياكون يوسف.

كما قام نيافته بسيامة 18 شماس جدد من الدارسين بمدرسة الشمامسة بكنيسة العذراء مريم برتب ابسلطس "مرتل" وذلك بمشاركة وحضور الأباء كهنة الكنيسة.
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الكلمات المفتاحية

القداس الإلهى السويس الأنبا بموا

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