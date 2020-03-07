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إجراءات عاجلة وإعلان مهم.. ملخص مؤتمر الوزراء عن كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 09:20 م
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مصطفى مدبولي - أرشيفية
مصطفى مدبولي - أرشيفية
منى صموئيل
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اتخذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدة إجراءات بشأن فيروس كورونا المستجد، خلال مؤتمر عقد مساء اليوم السبت، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمقر مجلس الوزراء، وجاءت الإجراءات كالتالي:

1.الإعلان عن 250 كاشف لفيروس كورونا سيتم استيرادهم وتوزيعهم بمختلف المطارات بدءا من الثلاثاء.

2.توزيع منشور دوري على جميع السفارات بالرصد الدقيق لكافة المعلومات والإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا.

3.تكليف وزراء الصحة والسياحة والطيران بالتوجه للأقصر غدا لمتابعة الأوضاع.

4.الإعلان عن أن مصر بها ٣ حالات فقط مصابين بفيرس كورونا وهم الصيني وتم علاجه، والحالة الثانية لكندي وحالته قربت على الشفاء، والحالة الثالثة لمصري وحالته في تحسن.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مؤتمر مجلس الوزراء كورونا فيروس كورونا الدكتور هاني محمود اخبار فيروس كورونا

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