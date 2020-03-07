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سر سجدة الخطيب بعد تأهل الأهلي على حساب صن داونز
السبت 07/مارس/2020 - 09:14 م
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عمر محمد
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فجر شريف عيسى سفير مصر في جنوب إفريقيا مفاجأة قوي عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأحمر في جنوب إفريقيا.
وتأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز بعد التعادل معه إيجابياً بهدف لكل منهما في لقاء الإياب اليوم السبت.
وقال شريف عيسى سفير مصر في جنوب أفريقيا في تصريحات لقناة "الأهلي": "الخطيب هو كلمة السر في الصعود، فدائما كان بجانب اللاعبين طوال الرحلة، وأكد ثقته الكبيرة فيهم باستمرار".
وتابع: "الخطيب بعد المباراة قام من على الكرسي وسجد على الأرض رغم كل الألم والوجع بسبب العمود الفقري".
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