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ريال مدريد يجهز عرضه الأول لضرب برشلونة وخطف نجم الدوري الإيطالي

السبت 07/مارس/2020 - 09:13 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لخطف واحد من نجوم الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يستهدف ضم رويز

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم الإسباني فابيان رويز لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي في الصيف القادم.

ريال مدريد يجهز عرضه الأول لضم رويز

وأشارت شبكة "ABC" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يجهز عرضه الأول ليقدمه إلى نادي نابولي لضم رويز.

وكشفت الشبكة أن نادي ريال مدريد سيقدم عرض يتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو لضم فابيان رويز في الصيف القادم.

منافسة شرسة لضم رويز

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية فإن نادي ريال مدريد سيواجه منافسة قوية لضم رويز في نهاية الموسم الجاري حيث ترغب العديد من الأندية في ضم اللاعب أبرزها الغريم التقليدي نادي برشلونة.

مشاركات فابيان رويز مع نادي نابولي هذا الموسم

وقد شارك فابيان رويز في 32 مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.
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