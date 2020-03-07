الصحة الكويتية تنفي وفاة أول حالة مصابة بـ"كورونا" في أراضيها





أكدت وزارة الصحة الكويتية، مساء اليوم السبت، على نفيها بشأن ما يتردد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حول وقوع أول حالة وفاة بالكويت بسبب فيروس "كورونا" الجديد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".





وطلبت الصحة الكويتية، من الجمهور ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية لاستقاء المعلومة الصحيحة، في ظل نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة في كل شؤونها، خاصة أنها تواصل العمل ليلاً ونهارًا لخدمة الوطن وحفظ أمنه الصحي، محذرة كل من يتداول مثل تلك الأخبار غير الصحيحة من مغبة وقوعهم تحت طائلة المسائلة القانونية.





وسجلت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق من اليوم، 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 61 حالة.



