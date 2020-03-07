غدا.. "خطة النواب" تناقش مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، غدًا الأحد، اجتماعين لها، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.



ويناقش الاجتماع الثاني للجنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.



ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، غدًا الأحد، ولمدة ثلاث أيام متتالية، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.

