فحص مستشفيات الدقهلية لتحديد المؤهل للحجر الصحي لفيروس كرونا

استقبل عددًا من مستشفيات الدقهلية فريق من وزارة الصحة لاختيار المؤهلة منها للحجر الصحي في حالة اشتباه الاصابة بفيروس كورونا.



استهدف الفريق المستشفيات المركزية منها مستشفي تمي الأمديد والسنبلاوين وشبراهور ومستشفي الصدر والحميات بالمنصورة ولا يزال التقييم للمستشفيات مستمر.



وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه لم يتلقي حتى الآن أي قرار من وزارة الصحة باختيار مستشفى بعينه بنطاق المحافظة ليكون مستشفى عزل للحالات المشتبه أو المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقوم لجنة الوزارة بدراسة احتياجات كل مستشفى لتأهيلها للعزل.



وأكد مكي أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والإجراءات الاحترازية بكافة المستشفيات والمنشآت الطبية بنطاق المحافظة، بالتزامن مع ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي يضرب عددا من دول العالم.





وشدد مكي على أن المستشفيات ستكون جاهزة في كافة المستشفيات للتصدي لأى اجتياح وبائي لا قدر الله، فهناك وفرة من المستلزمات الطبية، على رأسها الكمامات، كما وافقت الوزارة على دعمنا بكميات إضافية"، مؤكدا أن وزارة الصحة تعلن عن أي حالات اشتباه أو إصابة بشفافية للرأي العام ولا يوجد لدينا ما نخفيه.



وأشار مكي إلى أنه منذ بدء ظهور الفيروس وانتشاره على مستوى العالم تم منع الإجازات بقطاع الطب الوقائي، وتدريبهم على كيفية التعامل مع أي حالات قادمة من البلاد التي بها الفيروس، وتكثيف التدريب على شرح أعراض المرض وعوامل الخطورة وطرق العلاج، وكيفية التعامل مع الحالة المشتبهة والمخالطين.



كما تم نشر وتوزيع المنشورات الخاصة بطرق الإصابة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.