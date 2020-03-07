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النصر يفقد خدمات نجم الفريق أمام الرائد

السبت 07/مارس/2020 - 08:52 م
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بوابة الفجر
وكالات
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بات في حكم المؤكد غياب البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر، عن مواجهة فريقه أمام الرائد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وتلقى بيتروس إنذارا في المباراة التي خسرها فريقه أمام الفيصلي 2-3 ، ضمن منافسات الجولة  الحادية والعشرين من مسابقة الدوري، ليغيب عن مواجهة الرائد بسبب تراكم البطاقات، بعدما وصل رصيده من البطاقات إلى ثلاثة.

وكان بيتروس سجل هدف التقدم للنصر في شباك الفيصلي، قبل أن يقلب الفيصلي النتيجة لصالحه ويفوز 3-2.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة بعد خوضه 21 مباراة.

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