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"الجمارك" تنفي علاقتها بالوافد المسيء للمملكة

السبت 07/مارس/2020 - 08:51 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكدت الجمارك السعودية، اليوم السبت، عدم علاقتها بالوافد المسيء للمملكة عبر وسائل التواصل.


وذكرت الجمارك في بيان أصدرته اليوم "إشارة إلى ما تم تداوله حول وجود وافد عربي تضمن في حسابه بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي إساءات للمملكة العربية السعودية وقيادتنا الرشيدة ويدعي عبر حسابه أنه يعمل حاليا في الجمارك السعودية، تؤكد الجمارك السعودية أن هذا الوافد لم يعمل لدى الهيئة العامة للجمارك بشكل مباشر وإنما كان عمله عبر إحدى الشركات.


 كما تؤكد الجمارك أنه أثناء عمله اتضحت سوء أخلاقه مع زملائه في العمل وعدم مبالاته، الأمر الذي استدعى على الفور إنهاء ارتباطه بالعمل، وكان ذلك في مايو 2018، ولا توجد أي علاقة تربطه حاليا بالعمل لدى الجمارك السعودية لذا وجب التنويه".

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الكلمات المفتاحية

الوافد المملكة المسيء العلاقة السعودية الجمارك

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