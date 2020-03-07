الوزراء عن الانتقال للعاصمة الإدارية: "إحنا مش بنعزل"

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن ثقافة العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ستكون مختلفة تماما عن المطبق حاليا، معقبا: "إحنا مش بنعزل.. ولكن بنبدأ حياة جديدة".





وأكد "محمود"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أنه لن يتم نقل أي جهة تتعامل مع الجمهور، حيث سيتم نقل دواوين المحافظات والهيئات التي لا تتعامل مع الجمهور، وعددهم 53 ألف موظف.





وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنه تم تقييم الموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية، وجاري الآن تحديد البرامج التدريبية لكل شخص طبقا لنتائج الاختبارات، منوها بأنه لن يتم نقل الـ 6 مليون موظف بالجهاز الإداري، حيث أن جزء كبير منهم معملين وموظفي المحليات.



