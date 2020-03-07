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آرسنال ضد وست هام 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

السبت 07/مارس/2020 - 08:59 م
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آرسنال ضد وست هام
آرسنال ضد وست هام
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آرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

آرسنال ضد وست هام | تغلب فريق آرسنال الإنجليزي على ضيفه وست هام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2020/2019.

اهداف مباراة آرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي
سجل آرسنال هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني عن طريق المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي مباراة آرسنال ضد وست هام بنتيجة 0/1 للجانرز.

وبهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى النقطة 40 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 27 في المركز السادس عشر.

وتستكمل مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، بمبارتي تشيلسي وإيفرتون وديربى مانشستر بين اليونايتد والسيتي.

وبدأ آرسنال مباراته أمام وست هام في الدوري بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: سوكراتيس باباستاثوبولوس - بابلو ماري - دافيد لويز - بوكايو ساكا.

خط الوسط: جرانيت تشاكا - داني سيبايوس - مسعود أوزيل.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - إدي نكيتياه – بيير إيمريك أوباميانج.

بالفيديو.. ملخص واهداف مباراة آرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي:-

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