أستاذ إعلام: مصر تتعامل مع أزمة فيروس كورونا باحترافية





قال الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن تعامل وزارة الصحة المصرية مع أزمة فيروس كورونا كان منضبطًا إلى حد كبير، وبه شيء من الاحترافية والبيانات حول الإصابات كان شفافة وصادقة.وتابع "المرسي"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن أزمة كورونا هي مصدر مغزي للشائعات والاخبار الكاذبة التي تتغذى على أي أزمة، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري تعامل مع أزمة كورونا من خلال المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية، وهذا أمر هام للغاية.ولفت إلى أن الإعلام المصري يقوم بدور كبيرة للتوعية بخطورة فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، وهذا شيء في منتهى الأهمية.