التحفظ على 530 كيلو جبن "مغشوش" ببني سويف (صور)

تحفظت لجنة من مكتب مراقبة الأغذية بمركز الفشن، جنوب بني سويف، على ٥٣٠ كيلو جبن قديمة فاسدة ومغشوشة، تم ضبطها خلال حملة لفريق مفتشو الأغذية على المحلات والمنشأت التجارية.



وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، في بيان لها، أنه تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف قام فريق مكتب مراقبة الأغذية بالفشن بضبط ٥٣٠ كيلو جبن قديمة فاسدة ومغشوشة لوجود سوس بها وموضوع عليها سكر محروق وعدد ١٥٠ كيلو قشر برتقال فاسد.



وأضاف البيان، أن الحملة ضبطت ايضًا شيكارة ملح طعام بها ٤٠ كيلو داخل عدد ٤ براميل بلاستيكية و٢ اناء كبير مصنوع من الألومنيوم، بالمخالفة للقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ والقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والقانون ١٣٢ لسنة ١٩٥٠ والقرار ٧٣ لسنة ٢٠٠١م.



وتم تحرير المحضر اللأزم للعرض علي النيابة وتم التحفظ علي المضبوطات بمقر الإدارة الصحية بالفشن لحين صدور قرار من النيابة العامة.



وأكد البيان، أن الحملة تمت بتكليف من الدكتورة أمنيه حسن، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، لكلًا من: محمد محمود احمد، مراقب أول الأغذية وحمدي عاشور، ومحمد عبد القادر، مفتشو الأغذية.

