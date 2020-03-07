إسلام عنان: 80 مليار دولار خسائر السياحة العالمة من "كورونا" حتى الآن

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلية، إن منظمة الصحة العالمية والامم المتحدة خصصت أموال لدعم الدول الغير قادرة على مواجهة الازمات، مشيرًا إلى أن العالم الآن يعيش مرحلة رد الفعل في أزمة فيروس كورونا.



وتابع "عنان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc" مساء السبت، أن أزمة فيروس كورونا أدت لخسائر في قطاع السياحة وصلت لـ80 مليار دولار، مشيرًا إلى أن السياحة في مصر تمثل 25 % من الاقتصاد المصري، واستمرارا هذ الازمة من شانه أن يؤثر على الاقتصاد المصري.



ولفت إلى أن مواجهة فيروس كورونا تكون من خلال التوعية المواطنين، خاصة أن الفيروس ينتقل من خلال الرزز اوليس الهواء، مشيرًا إلى أن النظافة الشخصية هي أهم شيء الآن لمواجهة الفيروس.

