بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة.. انطلاق فعاليات مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل في دورته العاشرة

احتفالًا بالدورة العاشرة من مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل، انطلقت فعاليات المهرجان في مركز التحرير الثقافي بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة وبحضور جمهور كبير من مديري المهرجانات والفنانين والفنانين من جميع أنحاء العالم.



وعبرت مستشارة الشئون العامة في السفارة الأمريكية في القاهرة "هيلين لافاي" عن سعادتها بمشاركة السفارة الأمريكية في القاهرة بالمهرجان كأحد الرعاة كونه موجه للأطفال في مصر متمنية للمهرجان في دورته العاشرة دوام النجاح



بدأ حفل الإفتتاح الذي أقيم في قاعة إيوارت في مركز التحرير الثقافي في الساعة ٨ مساءً بعرضي تحطيب من قبل فريق التحطيب التابع لجمعية الصعيد للتربية والتنمية وفريق مدربين ومدربات رياضة التحطيب (فنون قتالية).





وبعد العرض الافتتاحي قدم مؤسس المهرجان والمدير الفني محمد الغاوي كلمة للجمهور، حيث رحب بالضيوف وأولياء الأمور والأطفال في الدورة العاشرة. وقال: "يوجد لدينا في مهرجان حكاوي هدفين مهمين؛ الهدف الأول هو مدى تأثيرنا على الأطفال، وهو ملحوظ، ولدينا العديد من القصص لإثبات ذلك. أما الهدف الآخر فهو المساهمة في بناء البنية أساسية لفنون الأداء للأطفال في مصر". وأضاف: "لن نتمكن من إقامة مهرجان حكاوي دون شركائنا العديدون، والذين قد ساهموا في تحقيق ذلك، ومن خلال القدوم إلى عروضنا وفعالياتنا، تصبحون جزءًا منهم. هذا العام، أنا فخور بتقديم شريكنا الرئيسي وهو مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، وهو حيث تقام معظم فعاليات الدورة العاشرة."



وطلب الغاوي من مدير مركز التحرير الثقافي طارق عطية التوجه إلى خشبة المسرح لإلقاء كلمته والتي بدأها وقال: "إنه لشرف لنا أن نكون جزءًا من مهرجان حكاوي هذا العام، ويسعدنا كثيرًا أن نكون قادرين على تقدم هذا النوع من العروض والفعاليات المرحة والمتنوعة والمتاحة لجميع الأطفال من جميع الأعمار هنا في قلب القاهرة في الموقع التاريخي للجامعة الأمريكية بالقاهرة في وسط البلد."





بعد ذلك، شكر الغاوي الصندوق الهولندي لفنون الأداء وسفارة هولندا في القاهرة على مساعدتهم ودعمهم في إقامة العروض الهولندية والمصرية هذا العام. وبعدها رحب الغاوي بمدير ميدفيست مصر دكتور مينا النجار على خشبة المسرح، حيث تحدث عن شراكته مع حكاوي وقال: "من المهم للغاية بالنسبة لمدفيست مصر أن نقدم برنامجًا مخصصُا للأطفال. ولهذا، يسعدنا أن نقيم هذه الشراكة مع حكاوي في دورته العاشرة".



تم ختام حفل الافتتاح بعرض الإيقاع الفموي والموسيقى الكلاسيكية من فرقة "أنفنتيس" الأمريكية الكندية حيث قدموا مزيجًا من الموسيقى الكلاسيكية مع موسيقى الهيب هوب. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت فرقة "أنفنتس" عرضًا في مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ في القاهرة وفي مجاورة بالقاهرة التاريخية لتقدم للأطفال تجربة موسيقية لا تنسى.



بالتوازي مع حفل الافتتاح في القاهرة، استكمل مهرجان حكاوي برنامجه الفني في الإسكندرية وتم عرض مسرحية "نيرو"، وهي مسرحية خيالية عن الظلام من ألمانيا، بالإضافة إلى عرضي للرقص المعاصر من هولندا في مركز الجيزويت بالإسكندرية.

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يتم تنظيم مهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال من قبل مركز أفكا للفنون بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، ومركز التحرير الثقافي، ومكتبة الإسكندرية. وتأتي هذه الدورة بدعم من الصندوق الهولندي لفنون الأداء، وسفارات هولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، ومقاطعة كولومبيا البريطانية، والمجلس الثقافي البريطاني في القاهرة، والمعهد الفرنسي في القاهرة، ومعهد جوته في القاهرة والإسكندرية، ومجلس الفنون في كندا، ومجلس الفنون في كولومبيا البريطانية، ومؤسسة فنون وسط الأطلنطي، ومدارس الليسيه الفرنسية بالأسكندرية.

شكر خاص للجامعة الامريكية بالقاهرة، ومركز الهناجر للفنون، ودرب ١٧١٨، ومؤسسة سلطان -اركينوس، ومجاورة للفكر العمراني، وجزويت المنيا، وميدفيست مصر، وبيت الصورة، والمشرق للانتاج الفني، وجميع العارضين والفنانين المشاركين في المهرجان.