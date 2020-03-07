عزيزة جلال لـ الفجر الفني: لم أرتدي الحجاب في السعودية.. وأعجبني أداء نانسي عجرم في "مستنياك" (حوار)

حب الناس واشتياقهم لي كان سبب رئيسي لعودتي مرة أخرى للساحة الغنائية



لقد حققت في فترة غيابي عن الفن حلم الأمومة وتكوين الأسرة.



عند عودتي كانت لدي رهبة من الوقوف على المسرح للمرة الأولى بعد غياب طويل



أحب بساطة نانسي عجرم وأعجبني أدائها في غناء أغنيتي مستنياك



لم أرتدي الحجاب في حفلي بالسعودية ولكن فقط كنت أرتدي الملابس المعتادة هناك



السوشيال ميديا مهمة للفنان وتعطي فرصة كبيرة للانتشار.



كنت أتابع مايحدث على الساحة الغنائية في فترة اعتزالي



فنانة لها مكانة خاصة في قلوب الجمهور، خطفت القلوب بموهبتها الكبيرة وصوتها الحنون، ولقد عادت لمحبيها وللساحة الفنية، بعد تعطشهم لسماع صوتها مرة أخرى ورؤيتها من جديد، وفي أولى حفلاتها بعد العودة، استقبلها الجمهور بحفاوة شديدة معلنين عن سعادتهم برجوعها لهم، حديثنا عن النجمة المغربية عزيزة جلال.



والتقى الفجر الفني بالنجمة العائدة من الاعتزال في حوار خاص تحدثنا معها من خلاله عن أسباب اعتزالها وعودتها مرة أخرى وأمورًا كثيرة سنكشفها لكم خلال السطور القادمة بالتفصيل.



وإلى نص الحوار:



_ في البداية.. نهنئك على العودة للفن وعلى النجاح الساحق.. حدثينا ما هو سبب اتخاذك قرار عودتك مرة ثانية؟



في البداية، أشكركم على اهتمامكم وتواصلكم معي وتهنئتكم لي بالعودة للساحة الفنية وأشكر كل من ساندني وساهم في نجاح عودتي للساحة الفنية، ممن كانوا معي سواء أكان من جيلي أو من جيل أولادي الذي لمست فيهم الإعجاب والتقدير وانا ممتنة لكل من ساهم في نجاح عودتي من جمهور وصحفيين ونقاد وموسيقيين وفنانين.



وأما عن عودتي للفن، فكان السبب هو حب الناس المتواصل من قبل عودتي وبعد برنامج من الصفر الذي أذيع لي في شهر رمضان الماضي، وسؤالهم الدائم عني والنجاح الذي لمسته في البرنامج في كل الوطن العربي، وسعدت برد فعل الجمهور الرائع أيضُا على البرنامج، كل ذلك كان حافزًا قويًا لي في إتخاذ قرار العودة كذلك الانفتاح الفني الذي حدث في المملكة العربية السعودية على الصعيد الفني شجعني في التفكير بالعودة.





في فترة ابتعادك عن الفن لسنوات.. هل كنت تشعرين بالحنين للعودة إلى الغناء؟



لم تكن العودة تشغلني بقدر التواصل الجميل الذي كنت ألمسه في الناس عندما كنت ألتقي بهم في أي مناسبة أو في الشارع أو في أي مكان، وهذا الحب جعل فكرة الرجوع تراودني أكتر بعد البرنامج.





وما السبب في ابتعادك عن الفن إذًا؟



السبب في ابتعادي عن الفن كان قرار مني ورغبة في تكوين عائلة وحياة أسرية.





قبل إحياء أول حفل لك بعد عودتك في السعودية.. هل كانت لديك تخوفات من المسرح والجمهور؟



نعم بالطبع، كانت لدي تخوفات كبيرة، حيث أن فكرة الوقوف على المسرح بعد الغياب الطويل كان لها رهبة وخوف لأنني انتقلت من زمن إلى آخر تغيرت فيه الصورة الفنية بشكل جذري وخصوصًا في عالم الغناء.



فالجيل اختلف والنمط الموسيقي اختلف بكل أشكاله من ناحية.الكلمات والألحان والإخراج وأسلوب الغناء وكل شئ اختلف لكن في المقابل فهناك أصوات عملاقة مازالت تغني الساحة الفنية بعطائها وأيضُا هناك أصوات شابة لها بصمة في الإتجاة الجديد للموسيقى وهناك ملحنين وشعراء وكتاب أغنية لهم مكانتهم، فكل جيل يعبر عن نفسه.





تساءل البعض عن سبب ظهورك بالحجاب أثناء غناء مستنياك قبل إحياء حفلتك بالسعودية.. فما ردك عليهم؟



لم يكن حجاب ولكن كل الحكاية أنني في أول ظهور لي كنت في برنامج وكنت أرتدي الطرحة والعباءة وهذه هي الملابس المعتادة التي ترتديها أي سيدة سعودية سواء أكانت محجبة أو غير محجبة وحينها قمت بغناء جزء بسيط من أغنية مستنياك في نفس البرنامج، ولكن على المسرح اختلف الوضع.





وكيف وجدت رد فعل الجمهور؟



كان رد فعل الجمهور يفوق كل التوقعات، ولاسيما بعد الغياب الطويل كان رائعُا بكل المقاييس إن كان على مستوى الحضور أو على مستوى العالم العربي وهذا بفضل الله ثم محبة الناس المتواصل والذي استمر حتى وأنا غائبة عن الساحة.





ما رأيك في أداء نانسي عجرم لأغنيتك الشهيرة مستنياك؟



نانسي عجرم أدائها رائع وجميل مثل شخصيتها، وأنا أحب نانسي حتى من قبل أن تغني أغنيتي، وأحب تلقائيتها وبساطتها ورقتها فهي قريبة للقلب.





حدثينا ما الذي حققتيه طوال سنوات الغياب بعيدًا عن الغناء والفن؟



حققت الأمومة والأسرة وحب الناس الذي لم ينقطع بيني وبينهم لمدة سنين وعودتي كانت امتداد لهذا الحلم.





هل كنت تتابعين مايحدث على الساحة الغنائية في فترة غيابك عنها؟



بالتأكيد كنت أتابع مثل أي سيدة عادية وفنانة وأحيانًا كنت أحب سماع الأغاني من فنانين لهم اسمهم وجمهورهم وأسمع كل الألوان وأغلب المتواجدين على الساحة الغنائية.



ولكن في الوقت الذي كنت أريد أن أشبع غريزتي الفنية بأغاني تشجيني وتطربني كان يقع اختياري على فنانين سواء إن كانوا على الساحة أو رحلوا عناولكن يجمعهم ذلك الإرث الذي يبقى مع الأجيال.





وبرأيك.. هل تطورت الساحة أم تدهورت بعد ظهور العري في الكليبات؟



نعم تطور، فلقد مر الفن بمراحل كثيرة من الرقي والإسفاف ولكن الجمهور أو المستمع هو الفاصل بينهما والبقاء لمن يتوجه الجمهور على الفن بكل بساطة ولكل زمان فنه الذي يعبر عنه.





قديمًا.. كان المقياس الوحيد للنجاح هو الصوت والموهبة.. ولكن حاليًا هل الصوت وحده يكفي؟



الصوت كان قديمًا وما زال وسيبقى هو أداة الغناء لأنه القاعدة الرئيسية في الغناء وحينما يكون جميلًا وصاحبه ذو شخصية ذكية موهوبة تحترم قواعد الموسيقى وتحترم جمهورها وتساهم في تطور الموسيقى، بالتأكيد سيؤثر في وجدان الناس وذاكرتهم وفي التعبير عن مشاعرهم وذكرياتهم مهما طال الزمن، وكل ذلك يعد من أهم أسباب البقاء والنجاح في ذاكرة التاريخ الفني.





ما رأيك في ظهور السوشيال ميديا.. وهل أصبحت تغني عن القنوات الفضائية؟



السوشيال ميديا تعطي فرصة كبيرة للانتشار وهي ظاهرة وطريقة فعالة للتواصل مع كل فئات المجتمع، فهناك تفاصيل لايظهرها المسرح أو القنوات، ولكن السوشيال ميديا تقرب الفنان من الجمهور بكل تفاصيل حياته وكذلك فهي وسيلة فعالة في انتشار عمله.





_ ماهي رسالتك لجمهورك وللشعب المصري؟



أتمنى أن أزور مصر قريبًا لأنني مشتاقة لها ولشعبها ولفنها وفنانينها ونيلها وأجواءها المميزة ومدنها وكل شئ فيها ومتعطشة لكي ألتقي مع جمهوري وأحبائي من خلال الحفلات أو البرامج وأعيد معهم ذكرياتي التي تعتبر جزء من سعادتي ونجاحي.