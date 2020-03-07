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إقالة مدير الكرة في نادي إي سي ميلان

السبت 07/مارس/2020 - 08:18 م
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إي سي ميلان
إي سي ميلان
وكالات
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أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم السبت إقالة مدير الكرة الكرواتي زفونيمير بوبان من منصبه بشكل فوري.

وأوضح ميلان عبر موقعه الرسمي "ميلان يؤكد فسخ عقد زفونيمير بوبان بشكل فوري".

وأضاف البيان "النادي يتوجه بالشكر له على العمل الذي قام به على مدار تسعة أشهر ويتمنى له التوفيق في المستقبل".

وتولى بوبان /50 عاما/ منصب نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا )لشؤون كرة القدم بين عامي 2016 و2019 حيث كان يشارك في مهام منها التعديلات المنتظرة في كأس العالم للأندية، وملفات طلب استضافة كأس العالم 2026 وكذلك تقديم نظام حكام الفيديو المساعدين (فار).

ولعب بوبان ضمن صفوف فريق ميلان بين عامي 1991 و2001 وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1994 إلى جانب أربعة ألقاب في الدوري الإيطالي.
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