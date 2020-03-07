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البرلمان العربي يرفض الانتهاكات التركية لسيادة الدول

السبت 07/مارس/2020 - 08:09 م
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رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
الفجر السعودي
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أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، اليوم السبت، رفضه التدخلات التركية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، وانتهاك سيادتها.

وقال السلمي، في بيان، إن قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، جاء ملبيًا لمطالب الشعب العربي، ومعبرًا عن موقف عربي جماعي موحد إزاء التصدي للتهديدات والتدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية والتعدي على سيادة عدد من الدول العربية.

وطالب السلمي، المجتمع الدولي بـ اتخاذ موقف حازم لإيقاف هذه الانتهاكات، مؤكدًا أنه سيبلغ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب للاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، وسيطلب منها دعم ومساندة الموقف العربي وإدانة التدخلات التركية في شؤون تلك الدول.

وشدد السلمي على أن تلك التدخلات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمـن القومي العربي، وللأمن والسلم الدوليين، ومبادئ حسن الجوار، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلـس الأمـن الدولي.

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الكلمات المفتاحية

يدين سيادة الدول التركية البرلمان العربي الانتهاكات

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