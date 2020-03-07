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موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 08:09 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسن شحاتة
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نجح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في اللحاق بمواطنه الزمالك في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله مساء اليوم أمام مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، ليتأهل بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث أنتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما تأهل الزمالك إلى المربع الذهبي بإقصاء الترجي التونسي حامل لقب آخر نسختين.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في نصف النهائي نظيره الرجاء المغربي الذي أقصى مازيمبي الكونجولي، بينما ينتظر الأهلي الفريق الفائز من النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي مساء اليوم السبت.

موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ان مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ستكون يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل، بينما تُلعب مباريات العودة يومي 8 و9 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر، أن يخوض الأهلي والزمالك مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال خارج الديار على أن تُلعب مباراة العودة في مصر لتحديد الفرق المتأهلة إلى المباراة النهائية.

والجدير بالذكر، أن المباراة النهائية للمسابقة القارية الأغلى في إفريقيا ستلعب في الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو.

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الكلمات المفتاحية

دوري أبطال إفريقيا الوداد الزمالك الرجاء الأهلي

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