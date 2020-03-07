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زيدان يكشف حقيقة رحيله إلى يوفنتوس وموقف هازارد

السبت 07/مارس/2020 - 08:06 م
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زيدان
زيدان
وكالات
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كشف المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، حقيقة الأنباء عن مفاوضات يوفنتوس معه ومنتخب فرنسا، وذلك قبل مباراة فريقه مع مضيفه ريال بيتيس، والمقرر لها الأحد، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.
 
وخلال المؤتمر الصحفي قال زيدان : "ريال بيتيس فريق صعب للغاية، كما أن ملعبه معقد.. صحيح أنهم يواجهون بعض الصعوبات هذا الموسم، لكنهم فريق رائع ودائمًا يقدمون نتائج جيدة على ملعبهم".
 
وأكمل: "شغفي هو كرة القدم، وأن تكون قادرًا على العيش في هذا النادي، فهو أمر يدعو للفخر".
 
وأضاف: "تصرفات سارابيا مساعد كيكي سيتين؟ كل شخص لديه طقوسه الخاصة، وأثناء المباريات لا يمكننا السيطرة على التوتر والقلق".
 
وتابع: "التعامل مع فيروس كورونا؟ الكثيرون يبلغونا بما يتعين علينا القيام به، ونحن نثق في الأشخاص الذين لديهم معرفة بهذا الأمر".

 
وأكمل: "مشاركة جاريث بيل؟ كل لاعب يحاول تقديم ما لديه، ثم يتعين علي اتخاذ القرار".
 
واسترسل زيدان: "الكاميرا المسلطة على المدربين في الملعب؟ في المباريات يمكن أن تكون هناك ردود فعل، ثم يقوم كل شخص بالإفصاح عن رأيه بشأنها".
 
واستطرد: "مستقبلي؟ أشعر بالدعم من النادي، وأعرف ما يجب علي القيام به، اليوم أنا مدرب لريال مدريد، لكن الأمور غدًا قد تتغير، هذه هي الحياة".

وأردف: "شائعات تدريبي فريق آخر (يوفنتوس أو منتخب فرنسا)؟ لم يتصل أي أحد، وهناك الكثير من الأشياء تقال في الصحافة".
 
وتحدث عن هازراد قائلاً: "لقد تحدثت معه، حيث كان منزعجًا للغاية بعد الإصابة مباشرة، لكنه الآن يتعافى وأجرى عملية جراحية يوم الخميس.. موعد عودته؟ لا أعرف متى سيعود، ربما يكون ذلك قبل نهاية الموسم".
 

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