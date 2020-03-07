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أمين الأعلى للآثار: أمهر مرممين الآثار حول العالم مصريين

السبت 07/مارس/2020 - 08:04 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
داليا الحسين
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أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، أن أمهر مرممين للآثار حول العالم مصريين، مشيرًا إلى أن المرمم المصري؛ هو الوحيد الذي كان لديه القدرة لترميم المسلات الفرعونية.

وأوضح "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت إن هناك مسلتين موجودتين في العاصمة الإدارية، ومسلتين في صان الحجر تم ترميمهم.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للآثار: "لدينا مدارس للترميم والحفريات، وبذلك أصبح المرمم المصري الأفضل في العالم"، معقبًا: "إحنا إيدينا في الشغلانة.. إحنا رممنا 4 تماثيل لرمسيس الثاني في معبد الأقصر".

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