هيئة "الإشاعات" تنفي العثور على طلاسم سحرية داخل ستار الكعبة

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات بالسعودية، اليوم السبت، عن حقيقة العثور على طلاسم سحرية على ستار الكعبة المشرفة.





وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الفيديو المتداول مجدداً عن العثور على طلاسم سحرية على ستار الكعبة المشرفة غير صحيح.





وأضافت: وسبق أن نفته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل ثلاث سنوات.







